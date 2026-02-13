L'ompliment de l'Albagés atrau veïns i curiosos davant l'increment del nivell de l'embassament
Rep sis metres cúbics per segon des de Rialb després de cinc anys d'espera des del final de les obres
L'embassament de l'Albagés (a la cua del canal Segarra-Garrigues) continua guanyant nivell d'aigua a mesura que el de Rialb (85 kilòmetres conducció amunt) li aboca cabal, aproximadament, sis metres cúbics per segon (mig hectòmetre diari). Aquest fet històric, després de cinc anys d'espera des que van acabar les obres del pantà, ha motivat la curiositat d'alguns veïns, que dijous van aprofitar un descans entre pluges per visitar la zona.
Les pluges, a més, han omplert el riu Set, on s'ubica l'embassament de les Garrigues. L'objectiu és mantenir l'ompliment fins a arribar aproximadament a la meitat de la capacitat de l'Albagés, uns 40 hectòmetres, i culminar l'ompliment fins als 82 hectòmetres en els mesos entrants o l'any que ve. La posada en càrrega de l'embassament és possible després d'haver implantat el pla d'emergència i d'autoprotecció i haver-lo signat entre les diferents administracions aquesta setmana.