Organitzen vermuts entre ametllers florits a la 'Petita Califòrnia' de Castelldans
Acollirà una caminada amb dos recorreguts i actuació infantil per promocionar els camps florits de la localitat
L'ajuntament de Castelldans ha programat per al proper 15 de març una jornada festiva que combinarà una caminada entre ametllers florits i un vermut popular a la coneguda 'Petita Califòrnia'. L'activitat s'emmarca dins les iniciatives municipals per promocionar el patrimoni natural i l'atractiu turístic dels camps florits de la localitat.
La proposta inclou dos recorreguts de diferent dificultat que sortiran des de la plaça Catalunya. Els participants podran escollir entre un itinerari més llarg i un altre de més curt, adaptant-se així a les necessitats de tots els públics. El consistori preveu que els caminants gaudeixin del paisatge dels ametllers en plena floració mentre realitzen l'activitat a l'aire lliure.
Horari de l'activitat
El programa de la jornada contempla la distribució de refrigeris a les 11 del matí durant el recorregut. Posteriorment, està prevista l'arribada dels participants de nou a la plaça Catalunya cap a les 12.30 hores, on es tancarà l'activitat amb una actuació infantil que completarà la proposta familiar.
Aquesta iniciativa de Castelldans se suma a les diverses activitats organitzades al territori per aprofitar la temporada de floració dels ametllers. La 'Petita Califòrnia' s'ha convertit en un reclam turístic de la zona gràcies als seus camps d'ametllers que ofereixen un paisatge espectacular durant la primavera.