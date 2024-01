Estudien com portar la llum al polígon d'Almenar per instal·lar 10 empreses

L’ajuntament d’Almenar, titular de la companyia elèctrica municipal EDA (Electricitat d’Almenar) està negociant amb Endesa per dur a terme l’electrificació del nou polígon industrial de la població. Han sol·licitat instal·lar-s’hi més d’una desena d’empreses entre firmes logístiques, tallers mecànics i magatzems de fruita, entre d’altres, segons va explicar l’alcaldessa, Teresa Malla. L’objectiu és completar com més aviat millor un projecte per fer arribar la xarxa elèctrica. Malla va dir que “estem treballant per tenir-la com més aviat millor, ateses les demandes d’empresaris interessats”, atrets per la proximitat de l’N-230 i l’autovia A-14.

La nova zona industrial compta amb el beneplàcit de la Generalitat per al desenvolupament urbanístic, que el consistori va començar a executar a principis del 2023 a fi de dotar les 12 hectàrees d’extensió de tots serveis bàsics com carrers, xarxa d’aigua i de sanejament. Aquesta actuació comportarà una inversió de tres milions d’euros i contempla la construcció d’una depuradora que ja està en projecte i que costarà més de 40.000 euros. Malla va destacar que fa més de sis anys que el consistori està immers en el procés d’urbanització de la zona del polígon. Ara hi ha instal·lades la fàbrica de Vall Companys i tallers Rodi. La paperera Alier de Rosselló va adquirir la meitat d’aquesta superfície el mes de setembre del 2022 amb la intenció de construir una nova planta per a la manipulació del paper en la seua última fase. Quedaria pendent una segona fase per al desenvolupament d’unes altres nou hectàrees que s’emprendrà en els propers anys. El ple va aprovar aquest mes el pressupost, que ascendeix a més de tres milions i contempla actuacions en aquesta zona.