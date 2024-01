Balaguer aprova el pressupost de 23,8 milions amb crítiques al crèdit

El ple de Balaguer va aprovar ahir a la nit el pressupost per al 2024, que ascendeix a 23,8 milions i preveu destinar-ne 6,6 a inversions. Va rebre nou vots a favor del PSC i Treballem per Balaguer (Ara-Pacte Local), socis al govern, i del regidor de Balaguer, Ara Sí. En canvi, van votar-hi en contra els set regidors dels grups d’ERC, Junts i la CUP. Els dos primers van qüestionar que els comptes incloguin la contractació de crèdits per valor de 5,9 milions, al considerar que llastaran les finances locals.

L’alcaldessa, Lorena González (PSC), va afirmar que el pressupost “mira més enllà del 2024”. “Treballem per al futur”, va dir, i va defensar la necessitat de “tenir projectes al calaix per poder optar a subvencions”. Per la seua part, el portaveu d’ERC, Jordi Ignasi Vidal, va qualificar el pressupost de “temerari”, va valorar que el retorn dels crèdits costarà més de 700.000 euros a l’any al consistori i va criticar que el govern plantegi gastar la major part del romanent del consistori, que va xifrar en prop d’un milió d’euros. En la mateixa línia, la portaveu de Junts, Gemma Trilla, va qualificar d’“imprudència” el volum de despesa prevista i va criticar que el pressupost no reculli cap de les propostes del seu grup municipal.

El ple de Mollerussa va aprovar al seu torn l’adjudicació del contracte per a la neteja dels equipaments públics. La proposta es va aprovar amb 12 vots a favor i 4 abstencions i incloïa l’encàrrec del servei Serveis LIC per més de 120.000 euros. Durant la sessió, en la qual el ja exportaveu d’ERC Engelbert Montalà va deixar pas a la seua substituta, Letícia Carné, es va acordar per unanimitat firmar un conveni amb l’Agència de l’Habitatge per a la promoció d’una borsa d’habitatge per a lloguer social, que inclou mediació entre propietaris i arrendataris. La capital del Pla compta actualment amb una borsa de 60 habitatges.