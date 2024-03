Localitzen a la Noguera una àliga cuabarrada enverinada amb rodenticida

detail.info.publicated acn

Els Agents Rurals han conegut recentment els resultats de la necròpsia que certifica la mort per enverinament d'una àliga cuabarrada que van trobar el mes de maig de 2023 a la Noguera. La necròpsia també ha certificat que la mort ha estat per un verí tipus rodenticida. Els agents el qualifiquen com un cas especialment greu ja que aquest individu havia estat alliberat després d'haver-se recuperat de les ferides provocades per un tret d'escopeta. L'àliga cuabarrada és una espècie protegida donat que és una de les aus rapinyaire més amenaçades d'Europa. Aquestes espècies mantenen l'equilibri de poblacions de rates i conills que, contràriament, poden convertir-se en plagues.

Segons els Agents Rurals, aquest cas és una mostra de com un mateix individu d'aquesta espècie s'ha vist afectat pel furtivisme i finalment i de manera fatal per un enverinament. Entre el seu alliberament, el 2 de maig de 2023, i la troballa del seu cadàver, el 29 del mateix mes, només havien passat 27 dies.

L'exemplar provenia del Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa on havia estat recuperant-se de les ferides provocades per un tret d'escopeta. Va poder ser detectada i localitzada morta en el medi natural gràcies a que anava equipada amb un emissor que facilitava l'obtenció de dades per a poder estudiar i fer seguiment de l'espècie.

Els Agents Rurals recorden que la conservació de les rapinyaires permet mantenir l'equilibri de poblacions i el sanejament d'ecosistemes. Una altra funció ecològica d'aquestes aus és el sanejament animal, en alimentar-se preferentment d'exemplars envellits, malalts o dèbils, o fins i tot carronya de manera ocasional, evitant així la propagació de malalties.

En aquest sentit, recorden que la utilització de verins per a l'eliminació de petits mamífers aconsegueix un efecte contrari perquè pot afectar els predadors naturals. Provoca pèrdua de biodiversitat i mortalitat no controlada perquè el verí no seleccions les espècies i mata indiscriminadament provocant morts en cadena.