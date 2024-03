Artesa de Segre alerta del risc de col·lapse de vint edificis

Sant Miquel de Montmagastre, Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet, Santa Maria de Vernet o Sant Miquel de Colldelrat. Són algunes de la vintena d’esglésies i ermites del municipi d’Artesa de Segre que requereixen una reparació, manteniment o actuació d’urgència davant del risc d’ensorrament o col·lapse.

Els temples són propietat del bisbat d’Urgell i per a l’alcalde d’Artesa de Segre, Francesc Puigpinós, “ha de ser aquest el que es faci càrrec de la reparació i evitar el col·lapse en el pitjor dels casos”. Va assegurar que el municipi no pot afrontar el manteniment d’un patrimoni que no és de la seua titularitat i que en la majoria mai no s’han portat a terme treballs de millora. L’alcalde va afegir que el bisbat va voler firmar un conveni de cessió de tot aquest patrimoni al municipi, encara que el consistori exigeix que abans es reparin els edificis danyats o s’enderroquin els que amenacen ruïna per evitar danys, com és el cas de la rectoria del poble de Seró. En aquest cas, va apuntar que des de fa més d’una dècada s’han fet requeriments a la diòcesi per actuar a la rectoria ja que presenta un estat “preocupant” de degradació, s’ha enfonsat part de l’edifici i el risc ha generat les queixes dels veïns. “La resposta del bisbat sempre ha estat la mateixa, cedir al municipi els temples perquè sigui el consistori el que els millori, i en això no estem d’acord”, va afirmar.Va afegir que el cas de Seró és “greu” però també ho és el perill de despreniment a l’església de Montmagastre; l’amenaça de col·lapse de l’absis, amb moltes esquerdes, de l’església de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet o la coberta en mal estat de l’església de Santa Maria de Vernet. Puigpinós va criticar la inactivitat del bisbat quant al manteniment dels temples dels pobles. Va afegir que en la majoria dels casos obliga els ajuntaments a donar prioritat a actuacions de millora d’aquests temples al davant d’altres obres municipals.

A les comarques de Lleida són alguns els municipis que han denunciat haver d’assumir treballs de manteniment i obres en edificis de l’Església. L’últim cas va ser Llimiana, que va invertir prop de 100.000 euros a reformar part de la coberta.