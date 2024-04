L'any 2024 marca l'inici de la màxima activitat solar, visible des del Parc Astronòmic del Montsec

detail.info.publicated Redacció Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 2025 serà un any de màxima activitat solar, un fenomen que ja es pot observar aquest 2024 amb un evident increment de taques i altres elements, i que s'allargarà fins a principi de 2026. Així ho remarquen des del Parc Astronòmic del Montsec, on aquesta temporada, les persones interessades a contemplar de ben a prop aquest fenomen solar, podran fer-ho a través d'experiències diürnes amb telescopi. Els visitants podran descobrir de la mà d'un astrònom aspectes "espectaculars del sol" i a l'hora gaudir d'una observació més dinàmica de l'astre. Des del parc recomanen sempre visites de matí, que és quan el sol es troba més amunt al cel i es pot observar millor. Aquesta elevada activitat solar té lloc cada 11 anys.

Segons els responsables del Parc Astronòmic, ara i fins al 2026, l'observació del gran astre serà encara més espectacular. Bàsicament es podrà notar la presència de dos fenòmens a la superfície del sol. Per una banda, es percebran més taques, que són les zones més fosques i menys calentes de la superfície. Apareixen i desapareixen durant uns quants dies i amb el màxim solar n'hi ha un major nombre visible. D'altra banda, també es podran observar més fulguracions solars, que es formen a les capes externes del sol i expulsen l matèria i radiació solar a l'espai. Aquestes descàrregues d'energia són les responsables de les aurores boreals i australs a la Terra, en els països i territoris més propers als pols terrestres. Paral·lelament, també es podran advertir més erupcions solars i prominències.

Amb tot, durant aquesta fase del cicle solar, que es repeteix cada 11 anys, també es poden produir tempestes solars, que consisteixen en l'arribada de partícules energètiques del sol en major quantitat i intensitat del que és freqüent, com a conseqüència de les flamarades, i això pot generar aurores més intenses als pols i que, alhora, es puguin veure des de llocs no habituals. Aquest augment de partícules carregades que arriben a la terra pot provocar efectes en els satèl·lits i les comunicacions. Per això se segueix a nivell global per protegir els satèl·lits i, si convé, orientar-los per evitar danys en cas que es produeixi una fulguració molt intensa.

Nit Mundial Starlight

Dissabte que ve se celebrarà la 15a edició de la Nit Mundial Starlight. L'esdeveniment promogut per la Fundació Starlight, va néixer en defensa de cel nocturn i el dret a la llum de les estrelles. El seu origen es remunta al 2007, durant la Primera Conferència Internacional Starlight, en què es va aprovar la 'Declaració Mundial en Defensa del Cel Nocturn i el Dret a Observar les Estrelles'.

El Parc Astronòmic va ser guardonat fa quatre anys amb el premi Starlight a l'educació en astronomia i el cel fosc. A més es troba ubicat al Montsec, indret amb un dels millors cels del món per fer observació astronòmica i gaudir de la llum de les estrelles. De fet, la serra del Montsec és el segon lloc del món que compta amb una dobles certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight des de 2013.

El mateix 20 d'abril, l'Ajuntament d'Àger i el Geoparc Orígens, en el marc del seu 6è aniversari, organitzaran una observació solar al Castell d'Àger. L'activitat estarà dirigida per un astrònom de l'Astronòmic.