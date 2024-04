Vilanova renova un dels principals carrers del poble

L’ajuntament de Vilanova de l’Aguda renovarà el carrer de la Vall, el principal eix d’accés a la localitat, el ferm del qual està deteriorat a causa del trànsit de vehicles pesants. Aquesta actuació serà l’última finançada pel pla únic d’obres i serveis (Puosc), i preveu una inversió de 95.000 euros. Aquesta via té 150 metres de llarg i un ample que oscil·la entre els nou metres a la part baixa i els tres a la part alta. Té un pendent pronunciat amb una diferència de quinze metres entre l’inici i el final. A més del deteriorament del ferm, la calçada també està afectada pels vessaments d’aigua i clots que han aparegut a causa de fuites de la xarxa de clavegueram, que transcorre longitudinalment al llarg del carrer. Per una altra banda, la vorera també es troba en mal estat i el paviment de formigó presenta ruptures que suposen un risc a l’hora de circular-hi. A més, les dimensions de la vorera són molt reduïdes, amb prou feines d’uns 30 centímetres, i no permeten que hi hagi una diferenciació clara entre la zona reservada per a vehicles i la de vianants.