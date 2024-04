Fira Q de Balaguer obre avui amb més de 50 activitats

El sector comercial i de la restauració de Balaguer té la vista posada en la Fira Q, que avui obre portes amb mig centenar d’activitats entre els dos dies de certamen. A banda dels estands d’habitatge i construcció, moda i complements, serveis informàtics o empreses d’alarmes, aquest any com a novetat està previst un espai d’empreses i comerços relacionats amb el món de les mascotes. Hi haurà un parc caní amb elements d’agility perquè els animals tinguin un espai propi.

El certamen preveu convertir-se en l’aparador gastronòmic amb el VIII Concurs de Cuina Josep Maria Morell i la Mostra Nacional de Coques de Samfaina que aplegarà catorze forners de la Noguera. Tallers infantils, de robòtica, degustacions, showcookings i jornades tècniques completaran l’oferta d’activitats de la Fira Q durant el cap de setmana. Destaca, d’altra banda, el quinzè concurs Reina de les Mels, en el qual està prevista la participació d’una vintena d’apicultors.

La transició a les renovables, al Saló de l’Energia

L’estalvi energètic i l’eficiència energètica centraran la segona edició del Saló de l’Energia que es va inaugurar ahir al CEI de Balaguer en el marc de Fira Q amb una jornada sobre els recursos dels municipis en la Transició Energètica. Durant la sessió es van impartir diverses ponències amb la voluntat de promoure l’eficiència i la generació renovable. A partir d’avui serà el pavelló d’Inpacsa el que acollirà les jornades del saló sobre els models de descarbonització agrícola i industrial a banda de les comunitats energètiques locals. Està prevista una sessió sobre tècniques de construcció ancestral i rehabilitació, una demostració d’aerotèrmia i terra refrescant, i una sobre la mobilitat elèctrica. L’objectiu del saló és promoure i conscienciar ciutadania, empreses i administracions de la importància d’implementar mecanismes i processos transformadors per a l’eficiència energètica i l’estalvi, tenint en compte les característiques dels sectors productius del territori, el teixit comercial i empresarial de Balaguer i la comarca de la Noguera.