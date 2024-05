Torneig inclusiu per la salut mental a Balaguer

El torneig L’Esport ens Uneix celebrarà la quarta edició a Balaguer dilluns vinent dia 13, i té com a objectiu principal compartir una jornada d’esport i salut. L’esport és una eina d’inclusió per a les persones que tenen un diagnòstic en salut mental, per la qual cosa aquest torneig crea un entorn que fomenta les interaccions socials.

El torneig, que va ser presentat ahir a l’ajuntament de la capital de la Noguera, està obert a tota la ciutadania, i poden participar-hi totes aquelles persones que desitgin disfrutar de l’esport, tinguin o no un diagnòstic en salut mental. De fet, ja hi ha inscrites dos-centes persones i vint-i-cinc equips, que participaran en disciplines com futbol, bàsquet, tenis taula, ioga i zumba.Els principals objectius de L’Esport ens Uneix són promoure la participació activa de la comunitat per fer front a l’estigma social que hi ha davant de les malalties mentals i les persones que les pateixen, afavorir la interacció social amb altres persones d’interessos similars i treballar en equip. Aquest tipus d’activitats afavoreixen que hi hagi cooperació així com la satisfacció personal de cada participant a través de la salut física. La iniciativa està organitzada pel Servei de Rehabilitació Comunitària de la capital de la Noguera.