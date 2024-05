El pati del col·legi de Ponts, una nova plaça del poble

El solar al costat del col·legi on està previst construir la nova plaça. - A. CUCURULLS

Ponts ha projectat una nova plaça municipal en un solar urbà annex al col·legi públic de la localitat. Aquest espai comptarà amb una zona verda, una àrea de jocs i un petit amfiteatre per acollir actes públics i representacions teatrals, entre altres esdeveniments. “Serà una plaça més de la localitat, però en horari de classes serà d’ús exclusiu per als alumnes del col·legi”, va explicar l’alcalde, Josep Tàpies. Va afegir que l’objectiu és reforçar l’ús d’aquesta plaça com a espai de joc i “harmonitzar-la” amb els interessos de la ciutadania en general, fora de l’horari escolar, festius i vacances. Així, el col·legi tindrà delimitat aquest espai mentre faci ús de la plaça i fins i tot s’estudia habilitar-hi una entrada a l’escola.

Projecte enllestit

El consistori té ja redactat un projecte per adequar aquest solar, la inversió prevista del qual supera els 100.000 euros. A més de la plaça, també contempla una àmplia zona verda. “La presència d’arbres i plantes permetrà a la comunitat educativa conviure amb el medi ambient de manera habitual, ajudarà a estimular l’aprenentatge de la canalla i contribuirà a mitigar l’efecte illa de calor en els mesos d’estiu”, va dir Tàpies.

L’ajuntament ha sol·licitat una pròrroga a la Diputació per accedir a una subvenció del voltant de 80.000 euros per afrontar aquesta obra. La previsió del consistori és tenir-la finalitzada per a l’inici del pròxim curs escolar 2024-2025.