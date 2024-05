Arqueòlegs per un dia

Conèixer la feina dels arqueòlegs per descobrir i reconstruir el passat dels grups d’humans és l’objectiu de l’Espai Orígens de Camarasa que aquest mes de maig torna a impulsar l’activitat Arqueologia per un dia. Els visitants poden convertir-se en autèntics arqueòlegs desenterrant el passat i reconstruint la vida de fa milers d’anys. En aquesta ocasió, la recreació es fa en aquest equipament de Camarasa, en lloc del camp d’aprenentatge tal com es feia abans de la pandèmia i l’activitat s’iniciarà demà diumenge.

La iniciativa es complementa amb la visita al parc arqueològic de Sant Llorenç de Montgai, on es pot veure i experimentar com era la vida quotidiana a la prehistòria mitjançant un recorregut amb què es poden fer diferents tastos: des d’entrar a les rèpliques de cabanes i fabricar estris prehistòrics a comprovar l’habilitat dels participants amb l’activitat de caça simulada i atansar-se al món simbòlic de la prehistòria amb la talla de pedra, encendre un foc, fer o elaborar penjolls.D’aquesta manera, l’Espai Orígens de Camarasa forma part, juntament amb el Parc Arqueològic de Sant Llorenç de Montgai i el jaciment de la Roca dels Bous, del Campus d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).El centre també pertany a l’àmbit del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec, i és un col·laborador actiu.