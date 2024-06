Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) porta a terme una campanya de civisme en la línia del tren de la Pobla, que se centra en cinc comportaments per a una bona convivència en el transport públic: cedir els seients a persones que els necessitin, no posar-hi els peus al damunt, no asseure’s en escales i llocs de passada, utilitzar les papereres de les estacions i no provocar molèsties a altres persones.