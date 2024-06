La cooperativa d'Artesa de Segre impulsa una gran planta de tractament de purins

La Cooperativa Agropecuària d’Artesa de Segre promou un gran centre de gestió de purins, que haurà de sotmetre a tractament 101.000 tones de dejeccions porcines l’any per facilitar-ne l’ús com a fertilitzant en cultius, tant dins com fora del municipi, declarat zona vulnerable a la contaminació per nitrats.

El projecte, en els primers passos de la tramitació ambiental davant de la Generalitat, planteja la construcció d’aquest complex en dos parcel·les que sumen més de 66.000 metres quadrats, situades a uns tres quilòmetres al sud del nucli urbà d’Artesa de Segre i pròximes a la carretera C-14. La inversió necessària per dur-lo a terme s’estima en 610.000 euros.La construcció d’aquest complex pretén oferir alternatives a l’aplicació directa de purins com a fertilitzant en terres agrícoles.

Mitjançant tractaments per reduir el seu volum i concentrar els nutrients que contenen les dejeccions, els promotors esperen reduir en 397.000 quilos l’any l’aplicació de nitrogen a terra. Això, al seu torn, haurà de contribuir a la millora de la qualitat de les aigües subterrànies al reduir la possibilitat de contaminació.Amb aquesta finalitat, el projecte planteja utilitzar quatre tractaments diferents per a la fracció líquida dels purins i uns altres per a la sòlida. Així, utilitzaran per a això tecnologies que van des del compostatge i la separació per centrifugació fins a ultrafiltracions i assecatge solar. També preveu fer servir digestió anaeròbica per aprofitar el metà que emana de les dejeccions per produir biogàs i utilitzar-lo com a combustible per generar electricitat.

La documentació que els promotors han presentat a la Generalitat assenyala que aquesta instal·lació “està destinada a reduir la producció de contaminants nitrogenats i implementar un centre gestor de dejeccions”.