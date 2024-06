Denuncien l'abandó dels pals de telèfon

Un pal que sosté cables de telefonia d’Os de Balaguer porta quasi un any gairebé tombat i només aguanta gràcies a una intervenció que va portar a terme l’ajuntament per fixar-lo al costat d’altres pals de llum contigus per evitar que la localitat es quedés sense línies de telèfon. L’alcaldessa, Estefania Rufach, va apuntar que, des de l’agost passat, el pal amb cables de telèfon fix està malmès, va anar cedint a poc a poc i ara només resisteix perquè “el fixem als pals d’electricitat”.

“Hem insistit molt la companyia que vinguin a canviar-lo o redreçar-lo però no hi ha manera. Truques a Telefónica i et tenen un munt d’estona fent comprovacions innecessàries però mai arriben els tècnics”, va dir. Va afegir que aquesta incidència és conseqüència de la falta de manteniment, “no només a Os de Balaguer sinó també a la majoria dels pobles de la comarca”. Va insistir que ja no saben què fer perquè la companyia els faci cas i repari el pal gairebé un any després. “Fa temps que el pal anava cedint a poc a poc, estava a punt de caure sobre el carrer, i tot i així no ens fan cas. Ja no sabem què fer ni a qui trucar. Els reclams cauen en sac foradat sense obtenir una resposta efectiva”, va recalcar.Rufach va afegir que la localitat no pot quedar-se sense aquest servei, especialment ara, a les portes de l’estiu, i que aquest cablatge telefònic convencional evidencia signes d’abandó i falta de manteniment.“És tal el seu estat que sembla una temptació per als lladres de cable però, no obstant, aquí no ve ningú”, va dir. Així com les xarxes de fibra òptica que s’estan desplegant al territori gaudeixen d’una estètica cuidada, especialment a les zones rurals, ja que pràcticament estan soterrades, la majoria dels cablatges de telefonia fixa se subjecta fins i tot a pals mig caiguts que “amenacen la ruïna total”, va lamentar l’alcaldessa.