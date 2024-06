Primers inquilins en un pis de masoveria urbana

Una família de tres membres entrarà a viure la setmana que ve al primer pis de Balaguer que forma part del projecte de masoveria urbana, que vol garantir el dret d’accés a un habitatge per a famílies en situació vulnerable. Es tracta d’un pis del carrer Girona, que la Paeria va adquirir fa anys a una entitat bancària fent ús del dret de tempteig i retracte. El consistori va adjudicar a la cooperativa lleidatana Obrint Portes la primera fase de la rehabilitació de l’immoble, que va consistir en l’assessorament de com portar a terme l’actuació i una part de la reforma. No obstant, ha estat la família que entrarà a viure al pis la que s’ha encarregat de fer pràcticament tota la reforma, des d’arreglar parets a la instal·lació elèctrica, canviar la fusteria i treballs de maçoneria. L’edil d’Habitatge i Serveis Municipals, Jesús Cienfuegos, va apuntar que des del consistori s’ha finançat el material i els inquilins han executat l’obra. Va afegir que s’està formalitzant el contracte, que serà de cinc anys, i pagaran un lloguer social. “Al participar en la reforma han generat uns diners com peons que s’ha anat acumulant i ara gaudiran d’una bonificació en el preu del lloguer del 50%”, va explicar Cienfuegos. Els nous inquilins procedien d’un pis de transició i van ser elegits a través dels serveis socials al tenir unes necessitats econòmiques i socials especials i coneixements de construcció.

Per un altre costat, està previst que ben aviat una altra família pugui entrar en un habitatge del carrer Fleming, propietat del consistori, on també s’estan fent reformes.

Actualment es rehabilita un edifici amb quatre pisos i tres habitatges més amb masoveria

Una altra de les actuacions que estan en marxa actualment és la rehabilitació de quatre pisos a la plaça Ollé Pinell, en un edifici del consistori, per destinar-los a lloguer social i ampliar així el parc públic de pisos, juntament amb les millores que s’iniciaran aviat en habitatges públics del carrer Pablo Neruda, Arços i Santa Maria, que també està previst que s’incloguin en el projecte de masoveria urbana. Actualment, es gestionen uns seixanta pisos propis, onze dels quals, a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat, que a Balaguer disposa de 131 habitatges, i uns altres vuitanta-tres pisos de propietaris inclosos a la borsa de mediació municipal.