Trobada d'emprenedors i start-ups a Balaguer

Una vintena de persones van participar ahir a Balaguer en el networking que es va dur a terme al Punt d’Atenció de GlobaLleida de la Noguera a la CEI de Balaguer. La iniciativa va congregar professionals de la Noguera i el Segrià Nord, amb emprenedors, start-ups i empreses consolidades per compartir idees per iniciar nous projectes empresarials. Durant la jornada també es va debatre sobre com la IA pot facilitar alguns processos d’empresa i es va oferir un taller pràctic per mostrar aquesta eina.