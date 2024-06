Balaguer suspèn la reducció de jornada d'estiu de la plantilla

La Paeria de Balaguer ha suspès la reducció en una hora al dia de la jornada laboral d’estiu de la qual es beneficien els treballadors de l’ajuntament després de negociar amb els sindicats el calendari laboral de 2024, i que havia de ser d’aplicació a partir de demà dilluns 1 de juliol fins al 31 d’agost. La decisió està motivada per un informe de fiscalització en el qual s’adverteix que la reducció d’una hora al dia “podria ser poc correcta” en la jornada laboral de 35 hores setmanals en el còmput anual. Fonts del consistori de Balaguer van apuntar que l’àrea d’Intervenció ha emès un informe d’esmena per la qual cosa l’acord amb els sindicats queda paralitzat fins que no es tingui una resolució de la comissió jurídica assessora de la Generalitat.

“Ens van indicar que aquesta reducció no es podria aplicar i volem estar segurs de l’aplicació”, va dir el regidor de Règim Intern, Jesús Cienfuegos. Va afegir que el que vol la Paeria és donar a l’acord del 2019, en el qual es va recuperar la jornada laboral de 35 hores setmanals, una ratificació jurídica. Mentrestant, membres dels sindicats de la plantilla de treballadors de la Paeria, amb més de 220 persones, van assegurar que la suspensió és una decisió “unilateral de la Paeria” i que l’acord per reduir una hora de la jornada d’estiu estava motivada per l’excés d’hores en el còmput anual de 35 hores setmanals i va ser aprovat el 6 de maig.

Horari reduït d’estiu pactat i aprovat el 6 de maig passat

■ El 6 de maig es va aprovar el calendari laboral per al 2024 prèviament avalat per la taula de negociació i en el qual es feia referència a la jornada laboral de 35 hores setmanals, i que havia de ser d’aplicació a partir de demà fins al 31 d’agost. Membres dels sindicats van lamentar que 51 dies després de la firma de l’acord, el comitè d’empresa de la Paeria i els sindicats coneguin que s’ha suspès l’acord. Van criticar que es “vulnerin” els drets dels treballadors i no veuen justificada la decisió de l’equip de govern.