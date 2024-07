Balaguer estrena avui la renovada festa aquàtica de la Transsegre

Imatge de descensos de la Transsegre el 2022. L’any passat es van suspendre per la sequera. - GERARD HOYAS

Balaguer celebra avui la 39 edició de la Transsegre, la festa aquàtica per excel·lència de la Noguera i que enguany tindrà un format diferent. La festa s’ha limitat a un sol descens entre el partidor de Gerb i Balaguer i s’ha eliminat el primer tram de la baixada, que s’iniciava a Camarasa i acabava a Sant Llorenç de Montgai.

Pel que fa a la participació, hi haurà un màxim de cent embarcacions amb deu tripulants cada una, que hauran de portar amb un xip identificatiu per augmentar la seguretat del descens.

La voluntat de guanyar seguretat i la falta de voluntaris han motivat aquest any la reducció dels descensos i la participació, que en edicions anteriors superava les 200 embarcacions i arribava a gairebé 2.000 tripulants. Una altra de les novetats és el dinar popular, organitzat pel Jovent de Gerb i que es preveu celebrar al camp de futbol d’aquesta localitat.

La sortida de les barques es preveu a partir de les 15.30 hores de la tarda per arribar entre les cinc i les set al Parc de la Transsegre de Balaguer. Allà hi haurà una tardeo electrònic amb els DJ Javi Rumí i Farrix. La festa seguirà a la nit amb concerts del grup valencià La Fúmiga i Estopaos, que oferiran un concert d’homenatge a Estopa. Els seguiran les versions de Band The Cool i una sessió de Mon DJ clausurarà aquesta edició de la Transsegre.