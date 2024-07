Un documental donarà a conèixer el que era i va significar el safareig local

Com era el safareig de Vallfogona de Balaguer i el que va significar per a moltes de les dones d’aquesta localitat de la Noguera és l’objectiu de l’associació cultural El Xop i el consistori per gravar un documental sobre la memòria i la història d’aquest espai. Vol ser també un homenatge a una generació de dones que han experimentat els grans canvis de la societat. Algunes d’elles es van prestar a escenificar com es rentava antigament al safareig.