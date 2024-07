Balaguer crida al civisme per una onada d'abocaments d'escombraries

“Els carrers no són un abocador encara que alguns s’entossudeixin que ho semblin”. Així de contundent es va mostrar l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, que va fer una crida perquè la ciutadania faci una correcta gestió dels residus voluminosos a la capital. Gairebé la meitat d’aquests residus que es gestionen a Balaguer són abandonats a la via pública sense cap comunicació i fins i tot en un horari indegut, la qual cosa genera un problema per a la recollida i la neteja de la via pública. “Amb el sistema existent no haurien ni de veure’s perquè es deixen a la nit i són recollits al matí els dies establerts”, va dir.

Tanmateix, va afegir que s’han registrat situacions en les quals s’han recollit matalassos i altres estris domèstics i hores després es tornaven a abandonar més residus a la mateixa zona. “Aquest incivisme no es pot permetre i no ha de continuar”. Va ressaltar la necessitat de comptar amb la col·laboració ciutadana perquè els residus voluminosos siguin gestionats correctament i va recordar que el servei de recollida és gratuït i es porta a terme els dilluns i els dijous a la nit. La capital compta amb una ordenança que regula els residus municipals, comercials, industrials i d’obres, que contempla multes de fins a 3.000 euros en el cas de faltes molt greus o reincidents, i de 30.000 euros en el cas que hi hagi una afectació directa al medi ambient. L’any passat la Paeria de Balaguer va sancionar mig centenar d’infraccions a l’agafar in fraganti ciutadans tirant escombraries en hores no establertes.

Brigada pròpia i instal·lació de càmeres de vídeo

La Paeria estudia crear una brigada pròpia per recollir els residus voluminosos, ja que ara el servei el fa una empresa, però només els dies assenyalats. “La resta de dies són membres de la brigada municipal amb hores extres els que han de recollir els residus i portar-los a la deixalleria”. González va apuntar que està prevista la instal·lació de càmeres de seguretat a les illes de contenidors.