L'alberg de Balaguer estrenarà aquest any cinquanta places

L’ajuntament de Balaguer preveu tenir a punt per als visitants cinquanta llits del futur alberg municipal, situat a l’antic Molí de l’Esquerrà, les obres del qual han començat aquesta setmana després que el consistori hagi salvat una subvenció de 250.000 euros de la Diputació. El regidor d’Urbanisme i alcalde accidental, Guifré Ricart, va explicar que el pressupost s’ha encarit un 10% després de diversos mesos de demora, la qual cosa ha obligat a ajustar-lo. La inversió, calculada inicialment en 647.000 euros, permetrà habilitar la primera i la segona plantes de l’edifici, però hauran de deixar algunes habitacions sense acabar. D’aquesta forma, calculen que dels 82 llits previstos, podran estrenar-ne en aquesta primera fase mig centenar, mentre busquen fons per adequar la resta. La subvenció estableix que les obres hauran d’estar a punt com a molt tard el 31 de desembre, però Ricart va afirmar que esperen acabar abans. El consistori es va quedar temporalment sense l’ajuda perquè el primer termini exigit acabava al juny, però el concurs per portar-lo a terme havia quedat desert i no hi va haver temps material per repetir el procés i culminar el projecte. Després de negociar amb la corporació provincial, van aconseguir una pròrroga. L’ajuntament va anunciar abans d’aquest estiu la possibilitat de treure a concurs la gestió de l’equipament, al costat del bar restaurant. El projecte de l’alberg es va reprendre el passat 2023.