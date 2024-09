Obres de consolidació al claustre gòtic de la col·legiata

L’ajuntament d’Àger iniciarà la setmana que ve les obres de consolidació i restauració dels elements escultòrics de l’ala oest del claustre gòtic de la col·legiata de Sant Pere d’Àger. Aquesta serà la primera vegada que es porta a terme una intervenció en aquest espai del temple i l’actuació està prevista en el pla director del conjunt patrimonial. Aquests treballs de restauració permetran consolidar i aprofundir en el coneixement del claustre a través de l’estudi dels materials que el conformen i establir pautes per a la seua futura conservació.

Les obres preveuen una inversió de 106.717 euros i compten amb una subvenció del departament de Cultura de 86.506 euros. En concret, s’actuarà als murs d’aquesta ala oest del claustre i de les dovelles de la porta de la sala capitular, necessàries per assegurar l’estabilitat del conjunt patrimonial. Els elements escultòrics inclouen les mènsules, claus de volta i capitells, alguns dels quals encara conserven restes pictòriques de gran qualitat.L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgés, va recordar que el claustre és de finals del segle XIV, manté encara una gran qualitat artística i una estructura arquitectònica única, en doble galeria. El claustre el va promoure el comte d’Urgell Pere d’Aragó, l’heràldica del qual figura a les claus de volta i mènsules, que completen aquesta estructura.En les dos últimes dècades el consistori ha impulsat treballs per eliminar la humitat a les teulades i absis del temple i per col·locar cobertes a les tres naus, entarimats de fusta i la rehabilitació de la cripta. També s’ha actuat a l’antiga església preromànica construïda entre els anys 1034 i 1040, amb el claustre gòtic. Durant l’any es fan campanyes de visites guiades, que inclouen el servei de guia, amb un itinerari d’una hora.