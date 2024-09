La campanya 'Jo compro a Artesa' creada per incentivar les vendes

Jo compro a Artesa de Segre és el nom de la campanya que impulsa l’Associació de Comerç i Serveis en col·laboració amb l’ajuntament, que té com a objectiu premiar la fidelitat dels consumidors i reforçar la importància del comerç de proximitat. Amb aquesta acció, que s’allargarà fins al 31 de desembre, l’entitat de comerciants busca donar a conèixer el teixit comercial local, que històricament ha estat clau en l’economia de la localitat i els seus vint-i-un pobles. La iniciativa preveu el repartiment de bosses de roba reutilitzables als clients que presentin cinc tiquets de compra, una guia de serveis amb tots els establiments que formen l’entitat i els allotjaments turístics, entre altres.

Aquesta campanya, que s’estendrà els propers tres mesos, inclou també la Festa del Comerç, amb celebració especial i la tradicional campanya de Nadal, que preveu activitats i premis especials per als consumidors.L’alcalde d’Artesa, Francesc Puigpinós, va destacar l’encert d’aquesta iniciativa, que coincideix amb una època de gran activitat comercial i firal a la localitat. “Ens trobem en un moment clau ja que també s’ha recuperat el Mercat del Montsec, que es farà el segon diumenge de cada mes i que, amb propostes temàtiques, preveu animar la compra de proximitat i local”, va dir. Per la seua part, l’edil de Festes, Fires i Comerços, Maria Àngels López, va recordar la tradició comercial d’Artesa i va afegir “la gran capacitat comercial de la localitat, amb varietat de productors i botigues que es mantenen fermes des de fa generacions”. Va afegir que l’oferta s’amplia als diumenges amb el mercat setmanal. L’entitat de comerciants d’Artesa compta amb uns seixanta socis i amb una tradició que va més enllà del poble d’Artesa, ja que és un referent per a pobles veïns com Foradada, Alòs, Vilanova de Meià o Cubells.