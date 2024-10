Jocs cognitius per a gent gran per exercitar la ment la llar de jubilats de Torrelameu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La llar de jubilats del municipi de Torrelameu ha iniciat les tardes setmanals de jocs per exercitar la ment. Es tracta d’un taller d’estimulació cognitiva per fomentar hàbits saludables i envelliment actiu, i té l’objectiu d’optimitzar el funcionament de les diferents capacitats cognitives (orientació, atenció, memòria, llenguatge) a través d’una sèrie de tècniques, exercicis, jocs i activitats que les estimulen. Les participants, una vintena, també organitzen berenars al local per compartir experiències.