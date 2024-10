Les campanes de Vallfogona de Balaguer tornen a repicar i a donar les hores

Vallfogona de Balaguer ha iniciat els treballs per recuperar l’antic rellotge del campanar de l’església de Sant Miquel perquè torni a donar les hores amb els tradicionals repics de les campanes. Feia més de dos dècades que el rellotge no funcionava i el so de les hores es dona per megafonia. L’associació cultural El Xop i el consistori van impulsar una campanya per recaptar fons perquè el rellotge tornés a donar les hores. El cost de la restauració i digitalització del rellotge ascendeix a 10.000 euros, que seran finançats entre l’entitat i el consistori, no obstant, els que vulguin participar en la iniciativa poden fer-ho amb donacions.

Per la seua banda, l’alcalde de Vallfogona, Xavier Castellana, va explicar que la setmana passada es van iniciar els treballs i ja es va instal·lar l’esfera del rellotge, malgrat que està pendent la renovació del cablatge i la instal·lació dels nous martells perquè sonin les campanes. L’actuació acabarà quan arribin les agulles del rellotge, que una vegada instal·lades permetran posar de nou en marxa tot el conjunt, que es preveu en un parell de setmanes. El rellotge ha estat restaurat per la firma Carvajal d’Alcoletge. L’església de Vallfogona, d’estil neoclàssic, té un campanar de planta quadrada i estat coronat per tres campanes instal·lades en vertical, que daten de l’any 1943, i antigament eren les que marcaven les hores.