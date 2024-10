La Casa del Montsec d'Àger, tancada al faltar personal

La Casa del Montsec d’Àger, on fa un any es va habilitar una oficina de turisme i un espai dedicat a promocionar productes de proximitat, està tancada per faltar de personal per atendre-la. L’alcaldessa, Mireia Burgués, va apuntar que s’havia creat una plaça de tècnic de turisme a mitja jornada i “ningú s’hi va presentar”, per la qual cosa el consistori es va veure obligat a tancar-la.

“Tenim una persona voluntària d’Àger que només ofereix les visites guiades a la col·legiata, però no pot atendre l’oficina.” No obstant, el consistori ha sol·licitat a la secretaria general per al Repte Demogràfic una subvenció de 141.000 euros per habilitar un viver d’empreses turístiques amb l’objectiu de mantenir obert l’equipament. Paral·lelament, el consistori preveu crear, abans de finalitzar l’any, una plaça de tècnic de turisme a jornada completa. Segons Burgués, amb aquestes dos mesures “hauríem de tenir l’equipament obert tots els dies de l’any”.

La Casa del Montsec es va obrir fa un any, tretze després de finalitzar la construcció. El consistori es va convertir en propietari de l’immoble inacabat després de la dissolució el 2012 de l’antic consorci del Montsec i va obtenir des d’aleshores subvencions per completar les obres i poder donar-li un ús.