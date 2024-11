Cine solidari per als damnificats de València

Circuit Urgellenc, amb seu a Penelles, ha recaptat des del 8 de novembre prop de 4.000 euros per la venda d’entrades en els diferents cines que gestiona entre Catalunya i Aragó. L’entitat va impulsar una campanya solidària en la qual es destina 1 euro de cada entrada de cine per ajudar els damnificats de la dana a València.

La iniciativa seguirà fins dilluns vinent 18 de novembre, i l’objectiu és recaptar un mínim de 10.000 euros. Els fons es donaran a les entitats Farmamundi i Casa Caridad, dos organitzacions no governamentals que treballen al territori afectat per la terrible gota freda de fa dos setmanes, i que destinaran l’aportació a l’ajuda de totes les persones, municipis i entitats que s’han vist afectats.

Pere Aumedes, director del Circuit Urgellenc, va apuntar que l’objectiu és arribar als 10.000 euros amb la venda d’entrades fins dilluns vinent, “si no ho aconseguim, serà Circuit Urgellenc el que aportarà la diferència”. Va afegir que l’entitat Farmamundi participa en els espais de coordinació amb representants de la coordinadora valenciana d’ONG i altres entitats del tercer sector, per analitzar el voluntariat de manera coordinada des del sector farmacèutic.

En el cas de Casa Caridad, té activada una campanya d’emergència especialment per a Torrent, on hi ha un dels col·legis infantils de l’entitat, que atén 43 nens i que no han pogut accedir al centre.