Compren dos parcel·les per a la construcció del nou CAP de Ponts

El consultori s’ubicarà a les parcel·les davant de la plaça, on ara hi ha dos habitatges grocs. - A. CUCURULLS

L’ajuntament de Ponts va firmar ahir la compra de dos solars, que sumen 730 metres quadrats, a la plaça Segre Mitjà per cedir-los a Salut per a la construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) a la localitat. El consistori ha pagat 226.500 euros per les dos parcel·les i ha comptat amb una ajuda del pla de Salut de la Diputació de 180.000 euros. La resta ha estat finançada amb fons propis.

L’alcalde, Josep Tàpies, va explicar que finalment “s’han pogut comprar els terrenys on es construirà el nou CAP, reivindicat durant anys”. El nou edifici s’ubicarà a pocs metres de l’edifici actual i permetrà substituir les actuals instal·lacions del consultori.

El Centre d’Atenció Primària de Ponts té assignada una població de més de 3.100 persones

D’aquesta manera, el primer edil va destacar la importància de concentrar diferents serveis sanitaris en aquest nou espai, la qual cosa permetrà també millorar l’assistència i atenció dels usuaris. L’edifici de nova construcció facilitarà donar resposta a diverses necessitats d’espais de diferents serveis de salut de la localitat i ajudarà a potenciar el model de treball multidisciplinari d’atenció primària i comunitària.

Paral·lelament, el consistori ha iniciat els tràmits per unificar els dos solars, on ara hi ha dos habitatges que s’enderrocaran i fer un canvi d’usos, de residencial com és ara a un ús d’equipaments i serveis. “En el moment en què Urbanisme hagi donat llum verda al canvi ja podrem cedir a Salut els terrenys perquè s’iniciï la construcció del nou centre sanitari”, va afirmar l’alcalde.

El CAP de Ponts va ser un dels primers centres d’atenció primària que es van obrir a les comarques de Lleida fa 35 anys i actualment té una població assignada de més de 3.100 persones de Ponts, la Baronia de Rialb, Tiurana, Oliola, Vilanova de l’Aguda, Cabanabona i Sanaüja.

Així mateix, en l’actualitat l’edifici que acull el centre és poc operatiu tant per als usuaris com els professionals que hi treballen. “Aquest equipament és una necessitat per a Ponts i perquè es puguin oferir més prestacions que ara estan limitades per falta d’espai. L’actual centre ha quedat obsolet en instal·lacions i accessibilitat”, va dir. Va posar com a exemple que el fisioterapeuta ha de fer les sessions al centre cívic al no disposar d’una sala al CAP en condicions.