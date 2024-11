L'Escola Pia de Balaguer torna als escenaris amb 'Els Pastorets'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola Pia de Balaguer tornarà a posar en escena Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. El centre segueix d’aquesta manera la tradició nadalenca iniciada a finals dels anys 70 que va ser recuperada el 2018 després d’anys sense celebrar-se. Les representacions es faran el dissabte dia 21 i el diumenge dia 22 de desembre al teatre del col·legi. Més de 80 escolars de tots els cursos participaran en la representació, que està impulsada per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) amb la col·laboració de tota la comunitat educativa, i que aquest 2024 incorpora novetats. Per primera vegada les famílies han elaborat un projecte pedagògic entorn de l’obra amb la intenció d’enriquir-la any rere any i de fomentar la participació d’alumnes i famílies. Els decorats estaran elaborats pels estudiants a partir d’idees de l’escenògrafa balaguerina Maria Monseny, col·laboradora del projecte. El muntatge teatral compta amb l’enginyer Josep Sala com a responsable tècnic d’il·luminació i so i el coreògraf Albert Bonet. La direcció anirà a càrrec de l’exalumne Alvar Llobet. A més, Els Pastorets tindran aquest any una imatge corporativa que identificarà la representació.