Claus digitals per obrir els equipaments a Albesa

Disposar d’un sistema de gestió d’accessos per augmentar la seguretat als equipaments públics és l’objectiu de l’ajuntament d’Albesa a l’adquirir claus digitals per controlar sistemes de tancament d’aquests espais de forma centralitzada. “Es tracta d’un sistema de control d’accessos que té permisos amb un validador online. Un servidor central monitora informació i programa un horari i en tot moment sabrem qui hi ha estat i qui ha utilitzat algun dels equipaments públics de la localitat.” Així ho va explicar l’alcalde d’Albesa, Antoni Balasch, que va afegir que s’invertiran 3.000 euros a adquirir aquestes claus digitals que permetran un control absolut d’entrades i sortides del pavelló o el Casal Cívic.

Les claus tindran codis que es podran actualitzar cada cert temps. “El més important és que el servei de seguretat electrònica de claus és una eina per organitzar d’una millor manera qui hi accedeix i utilitza les instal·lacions”, va assenyalar. Segons va dir el primer edil, són moltes les entitats i clubs esportius que setmanalment utilitzen alguna de les sales municipals i en horaris diferents, i d’aquesta manera es programarà la clau i no farà falta que hi hagi algú disponible per obrir o tancar perquè es farà automàticament.