“Les macroplantes de biogàs cessen en un any”

L’investigador del CSIC a l’Institut de Ciències del Mar Antonio Turiel va explicar ahir a Balaguer que la majoria de macroprojectes de biogàs, com el que promou el grup danès CIP a la Sentiu de Sió, cessen la seua activitat en un any “perquè no surt rendible l’activitat a tan alta escala”. Va assegurar que produir gas renovable aprofitant el metà que emana dels residus orgànics en descomposició és “una manera molt raonable d’aprofitar localment els residus per a usos de proximitat i local”.

Tanmateix, va apuntar que és impossible generar un volum de residus suficient per alimentar una part significativa del consum actual de gas natural. Va afegir que en la majoria dels casos, la promoció d’aquests projectes de plantes de biogàs per gestionar les dejeccions ramaderes “és només un esquema més per caçar subvencions europees”. “Hi ha projectes que tenen sentit, especialment els d’autoconsum i a nivell local. Per a les grans plantes, s’ha volgut anar massa ràpid i els volums que es poden gestionar no són suficients perquè compensi i són exemple de la bombolla de les renovables”.

Segons Turiel, l’escassetat de materials és un greu problema per a la transició energètica. Turiel va participar en les jornades “crítiques” organitzades per la Plataforma Pobles Vius i Assemblea Pagesa sobre la implantació de grans centrals de biogàs i la transició energètica a Catalunya.

Avui es preveuen a Bellcaire d’Urgell, amb l’investigador en energia i clima Josep Nualart, entre d’altres.