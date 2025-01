Llogarà a preu assequible cinc pisos cedits per un veí

Imatge de l’edifici en el qual es rehabilitaran els cinc pisos cedits per un particular. - JORDI ECHEVARRIA

La Paeria de Balaguer, en el seu objectiu per millorar l’oferta d’habitatge assequible a la capital, iniciarà la rehabilitació de cinc pisos que un propietari particular ha cedit a l’ajuntament. Es tracta d’una iniciativa pionera posada en marxa pel consistori, en la qual l’amo cedeix el seu habitatge en usdefruit durant un període de quinze anys, amb totes les garanties de manteniment de l’immoble.

“A través de la cessió recuperem habitatge buit que hi ha a la capital i es posa en circulació com a lloguer assequible.” Així ho va afirmar l’edil de Règim Intern, Seguretat, Serveis Municipals i Habitatge, Jesús Cienfugos, que va avançar que els tècnics d’Habitatge ja estan redactant les bases per adjudicar els cinc pisos. Aquests estan situats en un edifici del carrer Sant Crist, i presenten un bon estat, encara que part de les instal·lacions i acabats estan desfasats i n’impedeixen l’habitabilitat.

El 2024 la Paeria ja va posar de lloguer social tres habitatges de titularitat pública al centre

“Per aquesta raó es portaran a terme actuacions, no només per modernitzar el seu aspecte i distribució, també per millorar la sostenibilitat i eficiència energètica”, va dir l’edil. Els immobles tenen entre 70 i 80 metres quadrats i entre dos i tres habitacions cada un. Dos es destinaran a un lloguer compartit. Així mateix, Cienfuegos va apuntar que els habitatges estaran destinats a joves i famílies amb fills, i també hi haurà la possibilitat de compartir lloguer amb altres joves.

El preu del lloguer estarà adaptat a les rendes dels inquilins, per facilitar que els joves puguin emancipar-se. En cap cas l’arrendament no suposarà més del 30% del seu salari. Els contractes de lloguer tindran una durada d’un mínim de set anys.

A través d’aquesta iniciativa, la Paeria farà una gestió integral que inclou tots els tràmits administratius i jurídics, es farà càrrec de despeses com l’IBI i les assegurances, i permetrà que el propietari es despreocupi de les gestions des del moment que firma la cessió, amb la garantia de la Paeria.

D’altra banda, Cienfuegos va afegir que la cessió ja s’ha tancat i que els arquitectes municipals han visitat els immobles per determinar quines actuacions cal portar a terme. Així, la previsió és que a mitjans d’any es puguin entregar els pisos als nous inquilins.