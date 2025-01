'Petó i adeu' per evitar embussos als col·legis

La Paeria de Balaguer, en coordinació amb els centres educatius de la localitat i la Guàrdia Urbana, ha començat a habilitar espais d’estacionament als accessos de les escoles per facilitar i descongestionar la circulació de vehicles durant l’horari d’entrada als centres. Es tracta de les zones de Petó i adeu perquè les famílies que porten els fills amb cotxe puguin parar sense interrompre el trànsit i acomiadar-se dels menors des del vehicle. No s’hi podrà aparcar abans de l’inici de les classes, a fi de deixar-los lliures per als pares i mares que només s’aturen per deixar la canalla.

La Paeria vol habilitar aquestes zones en tots els col·legis i instituts de la capital de la Noguera i ja s’han pintat les àrees a l’institut Ciutat de Balaguer i a l’Escola Pia.

Espais pintats a la calçada amb un pictograma blanc sobre un fons verd i senyals verticals

El regidor d’Urbanisme de Balaguer, Guifré Ricart, va explicar que aquesta actuació respon a la necessitat plantejada per la Guàrdia Urbana d’augmentar la seguretat als entorns escolars.

Així mateix, a l’institut Ciutat de Balaguer també s’ordenaran les dos parades d’autobús i s’habilitarà una plaça de pàrquing per a mobilitat reduïda.

En el cas de l’Escola Pia, a més de la zona de Petó i adeu, s’instal·laran pilones a l’extrem del carrer per evitar que hi entrin vehicles en direcció contrària i facilitar la rotació dels cotxes.

Aquests espais per a parades breus davant dels col·legis s’estan habilitant també en centres escolars de la ciutat de Lleida i en altres municipis de la província.