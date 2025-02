Tiurana estrena ajuntament amb una sala per a dos-centes persones

Tiurana ja compta amb una nova seu municipal a Solés, als terrenys on s’ubicava el Museu dels Oficis, que ara quedarà integrat a la coberta del nou ajuntament. L’alcalde, Àngel Villarte, va apuntar que aquesta setmana els treballadors ja s’han traslladat a les noves dependències i s’estan organitzant els espais. Es tracta d’un edifici ecològic i integrat al paisatge. La seua construcció va estar motivada perquè l’antic consistori s’havia quedat petit i es requeria més espai on centralitzar les tasques de l’administració local. Compta també amb una sala polivalent a la planta superior per a actes culturals i lúdics de la localitat amb capacitat per a unes 200 persones. Són més que la població de Tiurana, amb menys de setanta veïns censats. Les obres han costat uns 600.000 euros i en part han estat finançats pel pla únic d’obres i serveis (Puosc).

L’edifici que fins ara ha acollit el consistori també és la seu del Consorci Segre-Rialb i d’entitats locals. La intenció del consistori és traslladar a les antigues dependències l’arxiu municipal i guardar-hi documents històrics. “Som deficitaris d’espai i sempre ens anirà bé disposar de més sales per a actes”, va assenyalar.

S’havia quedat petit i l’ajuntament vol guardar-hi documents històrics de Tiurana

Per una altra banda, va assegurar que en diverses ocasions s’ha hagut d’utilitzar el restaurant per a la celebració d’actes organitzats a la intempèrie al fer mal temps.

L’actual consistori va ser construït amb pedres transportades de l’antiga Tiurana de les cases enderrocades, també de l’antiga posada i de la presó, igual que els arcs de la façana que decoraven diversos carrers de la població inundada per l’aigua de Rialb el 1999. “L’espai s’ha quedat petit i és necessari construir un nou edifici.”

Restauraran les pintures de Solés

El consistori ha donat llum verda al projecte de conservació i restauració de les pintures barroques de l’ermita de la Mare de Déu de Solés. L’objectiu és preservar aquest patrimoni, segons va explicar l’alcalde. S’invertiran prop de 20.000 euros gràcies a una subvenció de l’IEI. Ja s’ha actuat al cambril i al presbiteri.