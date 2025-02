Impulsen dos camins d'accés al pantà de Rialb

Dos nous camins de quatre metres d’ample i aptes per a la circulació de cotxes hauran de facilitar l’accés al pantà de Rialb. Un partirà de Tiurana i l’altre des del nucli de la Clua, a Bassella (Alt Urgell). Així ho preveu un projecte de mobilitat sostenible impulsat pel Consorci Segre-Rialb, que reuneix els ajuntaments a l’entorn de l’embassament, els consells de la Noguera i l’Alt Urgell i la Diputació.

Aquest organisme promou un pla per al desenvolupament turístic d’aquest espai finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea (UE).

El cost dels treballs per construir els dos camins s’estima en més de 230.000 euros

El projecte es troba en els primers passos de tramitació ambiental i el cost de les obres per construir els camins s’estima en més de 230.000 euros. Segons la memòria, actualment en informació pública, el camí des de Tiurana aprofitarà part del traçat d’una antiga carretera abandonada pavimentada amb grava.

“Aquest traçat és discontinu per l’excés de vegetació”, assenyala el document, que apunta també que el camí haurà de transcórrer per una zona “amb una topografia molt accidentada”.

Quant al camí des de la Clua, el projecte preveu que surti d’aquest nucli i passi per “un antic circuit de motos vorejant els límits d’una finca privada”. El document assenyala que “no hi ha cap camí existent, ja que es tracta d’una zona en cotes inundables, camps de terres i molt poca vegetació”. La construcció dels camins s’haurà de complementar amb la instal·lació, seguint directrius de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de cartells informaticos amb recomanacions per als usuaris de l’embassament.

El projecte d’aquests dos camins per accedir al pantà de Rialb s’emmarca en un vast projecte turístic, que inclou des de la construcció d’embarcadors a l’embassament i la posada en marxa d’un catamarà per a turistes impulsat amb energia solar fins a la construcció d’una gran tirolina i d’instal·lacions per a la pràctica de l’escalada. També inclou la promoció de la mobilitat en bicicletes elèctriques i punts de càrrega alimentats amb energia solar, entre altres propostes per afavorir el turisme actiu.