Traspassen la gestió de la residència de gent gran d'Àger

L’ajuntament d’Àger ha iniciat els tràmits per traspassar la gestió de la Residència d’Avis la Vall d’Àger, de titularitat municipal, a l’empresa externa i pública Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, Sumar. Aquest canvi de model de gestió respon a la necessitat d’adaptar la residència als requisits normatius actuals en matèria de personal, contractació i transparència, que en molts casos resulta difícil de complir des de la gestió municipal, i també pretén aconseguir més agilitat i rapidesa en totes les gestions.

L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va explicar que el consistori adquirirà dos participacions socials de l’empresa i amb això passarà a ser soci de Sumar. “Això ens permetrà sol·licitar l’encàrrec directe de gestió, segons la normativa vigent en contractació pública, mantenint la titularitat”, va assegurar.

L’encàrrec inclou la gestió integral de la residència de gent gran d’Àger, així com la resta de serveis socials vinculats. L’empresa pública assumirà la gestió econòmica, administrativa, jurídica i de recursos humans, a més del manteniment i la coordinació tècnica del centre, tot això sota la supervisió municipal del consistori. Quant a la plantilla de treballadors, formada per una trentena de professionals, l’empresa pública en garanteix la subrogació mantenint els drets laborals i condicions vigents. Per a la primera edil, aquest acord de gestió busca millorar l’eficiència, la qualitat del servei i el benestar de les persones grans del municipi d’Àger. El consistori està informant els edils municipals, treballadors de la residència i familiars del traspàs de l’equipament municipal.

Sumar va ser fundada per la diputació de Girona, que és el seu accionista majoritari, i actualment ja gestiona a Lleida la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur i els serveis d’atenció a domicili (SAD) de la Seu d’Urgell i les Garrigues, el centre de serveis integrals per a la gent gran de la Granadella i de Maials. Precisament, la Diputació va anunciar a finals d’any la compra d’accions de l’empresa pública per entrar en el seu consell d’administració i oferir els seus serveis als ajuntaments amb residència.