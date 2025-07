El centre de serveis, enguany i amb vint places públiques

Térmens culminarà aquest mes les obres d’adequació de l’antiga rectoria com a centre de serveis per a la tercera edat, segons va avançar l’alcaldessa, Concepció Cañadell. L’equipament acollirà un centre dedicat a l’atenció integral de les persones grans en l’àmbit rural (SAIAR), i “tindrà 25 places, de les quals 20 seran públiques”. “Així ho vam acordar amb el departament de Drets Socials, que ens va garantir que la majoria de places seran públiques i que abans de l’estiu rebríem l’acreditació com a centre especialitzat en l’àmbit rural”, va dir. Va afegir que, paral·lelament, el consell de la Noguera ha de posar en marxa el servei, ja que el centre serà supramunicipal i ho farà a través de l’empresa púbica Sumar.

Segons Cañadell, l’objectiu és que a finals d’any l’equipament ja estigui funcionant. Per la seua part, el gerent del consell, Jordi Oronich, va explicar que la intenció de l’ens comarcal és que al setembre ja estigui formalitzat el servei i sigui gestionat per Sumar. Aquesta empresa pública també gestiona els serveis d’atenció a domicili (SAD) de la Seu d’Urgell i les Garrigues, a més dels centres amb serveis integrals per a gent gran de la Granadella, Maials, la Pobla de Segur, i Àger, que ha iniciat els tràmits per al traspàs de la gestió.

Precisament, la Diputació va anunciar a finals d’any la compra d’accions de Sumar per entrar al seu consell d’administració i oferir els seus serveis als ajuntaments amb residències o centres de dia. L’adequació de la rectoria preveu una inversió d’1,3 milions d’euros i compta amb una subvenció del ministeri de Drets Socials de 843.000 euros, una de 160.000 de la Generalitat a través dels fons Next Generation i una altra del pla de Salut de la Diputació de 120.000 euros per comprar mobiliari.

Segons Cañadell, aquest equipament podrà donar cobertura a les persones grans de Térmens i dels pobles del sud de la Noguera, ja que la demanda de places a la zona nord està coberta.

Per a Cañadell, la recuperació de la rectoria com a centre de serveis compleix amb dos objectius: oferir un servei bàsic per als padrins, i posar en relleu el patrimoni històric dels pobles, ja que l’edifici va ser construït per l’arquitecte que va fer l’hospital de Santa Maria de Lleida.