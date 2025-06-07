Parc infantil de trànsit a Balaguer per millorar la seguretat
Per als alumnes del cicle mitjà d’educació primària de Balaguer
Adquirir comportaments viaris correctes, coneixements sobre trànsit, normatives i mitjans de transport, a banda de posar en pràctica actituds cíviques que respectin les normes de seguretat. Aquests són alguns dels objectius de les jornades de seguretat viària dirigides a l’alumnat dels centres educatius de Balaguer. Les organitza el Servei Català de Trànsit i la Policia Local de la capital de la Noguera i s’emmarquen en el pla municipal de dinàmica educativa de Balaguer.
Aquesta setmana s’ha instal·lat al pavelló d’Inpacsa un parc d’educació viària que ha permès oferir experiències de mobilitat als joves del cicle mitjà d’Educació Primària. El parc recrea zones i situacions en les quals els estudiants actuen de vianants i de conductors de bicicleta.
Així mateix, la Policia Local ha engegat una prova pilot sobre conscienciació, que ha consistit a projectar vídeos educatius, així com l’elaboració d’un dossier amb recursos didàctics que podran treballar i en què aprendre les normes de circulació i seguretat viària.
Per la seua part, l’edil d’Educació i Infància de la Paeria, Anna Profitós, va assenyalar, en aquest sentit, que “és una de les activitats més valorades del pla de dinàmica educativa”, perquè permet als joves aprendre normes reals que després es troben al carrer i es fomenta el civisme”.