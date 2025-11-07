La Fira de la Perdiu, amb les gàbies buides: la crisi de la dermatosi deixa sense ocells el certamen
Tot i la falta d'aus, la cita omplirà Vilanova de Meià d'activitats
La centenària Fira de la Perdiu tornarà a omplir Vilanova de Meià diumenge amb activitats populars, culturals i familiars que posaran en relleu la vitalitat del món rural i la tradició local. El programa arrancarà a les 9.00 amb l’obertura de la fira, que comptarà amb parades de productes del camp, gastronomia, artesania i articles de Nadal, a més d’atraccions infantils i una cercavila amb grallers a càrrec de Cremallera Teatre de Carrer, acompanyats de la geganteta Roseta i els capgrossos de les perdius. Aquest any, tanmateix, la cita estarà marcada per l’absència d’aus al recinte firal.
Les mesures sanitàries derivades de la dermatosi nodular bovina han obligat a suspendre la tradicional exposició de perdius, deixant les gàbies buides per motius de prevenció. És la primera vegada en la història del certamen que no s’exposa cap au, ja que el 2006, durant l’episodi de grip aviària, només es van poder exhibir perdius. Per aquesta raó, durant la jornada es duran a terme actes reivindicatius amb parades i gàbies buides com a forma de protesta.
L’organització de la Fira de la Perdiu ha apostat per mantenir l’esperit festiu de l’antiga Fira de Sant Martí, amb activitats per a totes les edats i propostes que recorden el simbolisme de la perdiu com a emblema de la fira i del territori. Així, Vilanova de Meià es prepara, cada segon diumenge de novembre, per rebre veïns i visitants en una jornada que combina tradició, cultura i convivència.