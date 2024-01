Uns 250 € per anar a la Terreta des de l'hospital de Barbastre

Un veí del nucli del Pont d’Orrit, al municipi de la Terreta de Tremp (Pallars Jussà), a la Franja aragonesa, va denunciar que l’Hospital de Barbastre va voler cobrar-li 245 euros per un transport sanitari des de l’hospital de la capital del Somontano al seu poble després d’una intervenció quirúrgica, segons va avançar TV3 i va confirmar l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, a SEGRE. El poble de la Terreta es troba a la zona limítrofa amb Aragó i l’atenció sanitària dels pacients dels pobles d’aquesta franja (37 a Catalunya i 45 a l’Aragó) es regeix a través d’un conveni de col·laboració entre la conselleria de Salut de la Generalitat i la del govern d’Aragó. En l’actualitat aquest conveni entre les dos comunitats està caducat, encara que l’atenció sanitària funciona amb normalitat, segons va indicar Salut.

L’alcaldessa de Tremp va explicar que el cas del veí de la Terreta “va ser un error” de l’hospital de Barbastre, però va reiterar que el “sistema funciona amb normalitat” i va afegir s’està treballant per renovar-lo. També va dir que des de la Regió Sanitària del Pirineu s’informarà els veïns dels pobles limítrofs amb Aragó dels drets que tenen.

Acord sanitari caducat però l’atenció segueix, segons Salut

■ Fa quatre anys que el conveni sanitari entre Catalunya i Aragó està caducat, segons va confirmar la conselleria de Salut, que va afegir que l’atenció funciona amb normalitat. Durant el 2023, la Generalitat, a través de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu, va iniciar amb el govern d’Aragó els treballs per promoure la renovació del conveni. Per la seua banda, les mateixes fonts van assegurar que continua dempeus la coordinació prevista als convenis. Salut continuarà treballant amb la voluntat de garantir l’assistència sanitària als veïns d’Aragó i que es garanteixi també per als veïns de la Franja de Ponent a l’Aragó. Salut va insistir que no rep pràcticament cap queixa i en cas de produir-se alguna “disfunció en el servei”, se “soluciona”.