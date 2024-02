L’Ateneu del Pallars celebra el seu primer any recuperant la Lira Vella

Més de tres-centes persones van participar ahir a la tarda en la festa que va organitzar l’Ateneu del Pallars per celebrar el primer aniversari de la compra de l’antic teatre de la Lira Vella. Va poder adquirir-la el 15 de febrer del 2023 gràcies a una campanya per recollir aportacions de particulars i entitats. Des d’aleshores ha dut a terme reparacions a la teulada i ha treballat per condicionar part de la planta baixa. Els assistents a la celebració van poder veure l’interior per primera vegada en molts anys. Tanmateix, encara queda molt per fer, i l’Ateneu prova de captar més fons per emprendre la resta dels treballs. La meta més immediata és obrir al públic la planta baixa de la Lira Vella el 25 de maig. Aquell dia es complirà el centenari de l’edifici.

El president de l’entitat, Jaume Gelonch, va explicar que obrir-la com a bar suposaria una altra font d’ingressos per pagar les obres. Una mica d’experiència tenen darrere d’una barra, ja que n’han regentat algunes en festes majors per sufragar les seues activitats. A més, han posat en marxa una altra campanya per captar nous socis, obtenir donacions i per emetre emprèstits: préstecs sense interès de 500 euros que hauran de tornar en 10 anys. L’Ateneu en va emetre 160 per a la compra de l’edifici i vol emetre’n 140 més per recaptar

70.000 euros. Els diners obtinguts a través d’emprèstits, donacions i altres fonts d’ingressos serviran per pagar noves obres, com per

exemple completar la rehabilitació de la teulada, reforçar el terra de l’últim pis i restaurar la façana. Així mateix, haurà de permetre a l’entitat tornar crèdits a curt termini per valor de 35.000 euros.