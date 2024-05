Comptadors digitals per vigilar el consum d'aigua

Gavet de la Conca impulsa la instal·lació de comptadors intel·ligents d’aigua als seus vuit nuclis de població. El municipi ara només té sistemes per controlar el consum als habitatges en alguns pobles, i que en faltin als altres impedeix detectar fuites en canonades. L’alcalde, Xavier Badia, va indicar que han donat llum verda a un conjunt d’actuacions per millorar el sistema de distribució, sectorització i digitalització de les xarxes de proveïment. Per a això compten amb una ajuda del pla de Salut de la Diputació de 100.000 euros. Badia va afegir que també s’automatitzarà el sistema de bombatge en alta de Sant Salvador de Toló, Gavet i Fontsagrada i de la Vall. Aquestes actuacions es complementaran amb ajuts de l’ACA. Així mateix, el consistori ha tret a licitació la millora de l’enllumenat públic dels vuit pobles per reduir el consum elèctric. Aquests treballs preveuen una inversió de 285.000 euros i compten amb fons Next Generation a través del programa DUS 5000.