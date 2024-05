Les primeres vies ferrades del Pallars Jussà obriran al juny

El Pallars Jussà, una de les grans destinacions de Catalunya per als amants de l’escalada, disposarà a partir del juny de les dos primeres vies ferrades. Una és la de la Paret de les Arcades, a Llimiana, i que discorre per la zona de l’embassament de Terradets. L’altra és la Roca Foradada, a la Pobla de Segur i que corona l’espai protegit de Collegats-Queralt.

Claus, grapes, pèndols, ponts penjants i cadenes són només alguns dels elements amb els quals l’empresa Alternativas Verticales Vía Libre SLU ha equipat els dos itineraris de muntanya, que contribuiran a diversificar l’oferta turística de la zona o busquen atreure visitants, tant aficionats com principiants que requereixin acompanyament de guies titulats que garanteixin una progressió segura. En aquest sentit, empreses de turisme actiu de la zona ja han tingut l’ocasió de testejar els recorreguts, encara que la inauguració oficial està prevista en les properes setmanes.

La via ferrada de Llimiana és una travessia horitzontal d’uns 160 metres i de baixa dificultat, recomanable per a famílies i persones sense experiència. El seu recorregut pot efectuar-se en una hora i mitja i compta amb dos sortides per abandonar el circuit. El cost ascendeix a 27.830 euros i ha estat cofinançada gràcies a fons europeus Feder, el consistori municipal i la Diputació.

Quant a l’itinerari de muntanya a la Pobla de Segur, és a prop de l’antic nucli de la Pobla, a Sant Miquel del Pui, fet que permetrà donar a conèixer els orígens d’aquesta localitat. La dificultat és una mica més elevada que la de Llimiana, encara que el recorregut també compta amb dos punts de sortida. Mesura uns 430 metres i acumula un desnivell de 110 metres. Compta amb diversos ponts nepalesos de més de quinze metres de longitud i alguna caiguda. Es tracta de la primera actuació del pla de sostenibilitat turística que el consistori va rebre dels fons Next Generation, i ha suposat una inversió de 80.000 euros aproximadament.