Tírvia, escenari d'un documental sobre Guillem Belibasta, l'últim càtar

El guionista i director de sèries i pel·lícules Xavier Berraondo, que ha treballat en produccions de Vent del Pla o El cor de la ciutat, roda aquest any a Tírvia un documental sobre la figura de Guillem Belibasta, l’últim perfecte càtar. Belibasta va ser capturat en aquesta localitat del Pallars Sobirà fa més de 700 anys per la Inquisició, que el va enviar a Occitània perquè fos executat cremant-lo a la foguera.

La producció compta amb els actors Toni Albà i Lara Díez al repartiment. Els dos són coneguts per interpretacions com les de Joan Carles I i Isabel Díaz Ayuso al programa humorístic Polònia de TV3. El guió del documental, per la seua part, està basat en la novel·la del periodista Jesús Ávila El último hereje. Ávila va ser nomenat fill adoptiu de Tírvia el setembre de l’any passat per les seues investigacions sobre la relació de Belibasta amb aquest municipi pallarès.El vincle de Berraondo amb el municipi de Tírvia es remunta a fa més de vint anys, quan acudia a aquest enclavament pirinenc a la recerca d’inspiració per escriure. Amb els anys va fer construir una casa en una antiga borda de vaques i, actualment, està implicat en la vida cultural del municipi. Quant al documental, el seu impulsor espera que constitueixi un primer pas per acabar desenvolupant una minisèrie de ficció de set capítols.“Encara que el tema del documental és històric, l’argument és contemporani i acaba barrejant-se amb ficció”, explica Berraondo, que considera que “si Guillem Belibasta hagués viscut en qualsevol altre lloc del món, la seua figura ara seria molt més reconeguda”.