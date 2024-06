Quinze cerveseres del Pirineu se citen a la Pobla de Segur

La Pobla de Segur va acollir ahir la cinquena edició del festival Red Mountain Beer Fest, un certamen transfronterer de cerveses artesanes de muntanya organitzat per la fàbrica de cerveses Ctretze Pirineus i l’ajuntament. En aquesta edició van participar productors del Pallars, el Ripollès, la Garrotxa, Donosti, Àlaba, Biscaia, Navarra, el Somontano, la vall del Tena, el Sobrarb i Vielha. Van aportar més de 50 tipus de cerveses diferents, que es van servir directament en una sèrie de 20 tiradors instal·lats en una gran barra i se’n van poder degustar diversos tipus amb diferents graduacions i estils. Es van poder tastar cerveses d’alta fermentació, les anomenades ale, amb una gran varietat d’estils com les ipa, stouts, pale ale, porter i american pale ale, entre els altres.

El protagonisme de les cerveses es va compartir amb la gastronomia local. Una selecció dels millors restaurants del Pallars van estar presents a la plaça de l’ajuntament de la Pobla de Segur amb una oferta de tapes de qualitat. Es van posar a la venda tiquets de degustació amb plats típics del Jussà. El certamen també va posar l’accent en la música, amb l’actuació del DJ Mr Skyhook i versions dels anys 80 amb la formació Badulaque 80. La festa cervesera del Pirineu es va iniciar a les sis de la tarda a la plaça de l’ajuntament, on també es va instal·lar una zona infantil amb activitats per a diferents edats.L’alcalde de la Pobla, Marc Baró, va assegurar que l’objectiu d’aquest certamen, que cada any presenta més productes, és dinamitzar el territori i aconseguir ser un aparador des del qual visibilitzar i promocionar els productes i productors del Pirineu, que amb les seues empreses i obradors aconsegueixen mantenir una economia viva, especialitzada i que crea llocs de treball qualificats. “El festival ajuda a posar en relleu els productors del Pirineu que elaboren productes de gran qualitat i amb moltes varietats”, va dir el primer edil.