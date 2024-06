Empresàries al territori

Jornades de networking ■ L’associació organitza jornades de treball i networking per enfortir els llaços de la xarxa i crear sinergies empresarials. A la imatge, una activitat de Stand Up Paddle que va dirigir Gina Calvet al pantà de Sant Anto ...

Els projectes d’emprenedoria liderats per dones en zones rurals es convertiran en una clara palanca per al desenvolupament econòmic del territori en els propers anys. Així es desprèn de l’últim informe Global Enterpreneurship Monitor, promogut pel departament d’Empresa i altres corporacions, que assenyala que la Taxa d’Activitat Emprenedora de les dones en aquestes zones retalla distàncies any rere any a la dels homes, sent ja del 6,5 per cent, només 1,2 punts menys. En aquest context, guanyen pes xarxes i programes per fomentar l’emprenedoria femenina com la Xarxa d’Emprenedores Pallareses (XEP), creada l’any 2022 i que treballa per millorar l’economia local i oferir assessorament i orientació a empresàries dels dos Pallars.

Va nàixer fa dos anys després que Josep Maria Tarrat, tècnic de promoció econòmica del consell del Jussà, observés a la comarca “un brou de cultiu impressionant de dones emprenedores, fins al punt que en les dos últimes edicions del Premi Jove Emprenedor, un 90 per cent de les candidatures eren dones”. És quan van començar a organitzar-se xarrades i jornades col·laboratives per posar en contacte empresàries, a fi que compartissin les seues experiències i generar noves oportunitats. Dos anys més tard, la XEP ja suma més de mig centenar de sòcies que lideren projectes d’àmbits tan diversos com el turisme actiu, la gastronomia, el disseny o la gestió d’allotjaments turístics. Gina Calvet, presidenta de la XEP i empresària, va explicar que les línies d’actuació de l’associació són oferir suport incondicional entre empreses; organitzar formacions i tallers i donar visibilitat i unificar el teixit empresarial dels dos Pallars i de més enllà.

«Tenim problemes comuns»

“Volem digitalitzar-nos, aprendre a utilitzar la IA o saber com aprofitar línies d’ajuts per potenciar els nostres negocis”, explica Gina Calvet, presidenta de la XEP, que afegeix que “l’associació vol atansar tot això i més a les seues sòcies a través de tallers, formacions o assessorament”. En la mateixa línia, assegura que aspiren a connectar la xarxa d’empresàries amb altres territoris i associacions amb els quals comparteixen problemàtiques que acostumen a afectar l’emprenedoria en zones rurals, tals com la falta de transport o de visibilitat dels seus projectes.

«La XEP escurça distàncies»

Núria Vilasis va posar en marxa un allotjament d’ecoturisme fa 7 anys a Toló, a Gavet de la Conca, al costat del seu company. Assegura que la XEP “escurça distàncies en un territori mal comunicat en el moment de buscar proveïdors o qualsevol tipus d’assessorament” i que “és molt pràctic saber tot el que el territori pot oferir-nos al mateix temps que ens recolzem entre nosaltres”. Aquesta terrassenca assenyala que gran part de les membres de la XEP no són nascudes al Pallars, per la qual cosa “una iniciativa com aquesta resulta molt pràctica i en dona molta vida”.

«Emprendre no és fàcil i a vegades va bé un cop de mà»