La Pobla busca solució per obrir les piscines

L’ajuntament de la Pobla de Segur busca contractar socorristes per si mateix per poder obrir la piscina. La previsió era estrenar-la el 25 de juny passat, però ningú no ha respost a les diferents crides per cobrir les dos vacants ofertes per Alba Jussà, entitat sense ànim de lucre encarregada de gestionar-la.

L’alcalde del municipi, Marc Baró, va explicar ahir que ja han contactat amb una empresa externa per poder trobar personal que vetlli per la seguretat dels banyistes i el compliment de les normes del recinte. “Esperem conèixer la disponibilitat de personal i esperem poder obrir de cara als propers dies”, va explicar Baró. Al tenir la piscina menys de 200 metres quadrats, podria obrir únicament amb un sol vigilant.