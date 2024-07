Primer 'camper park' amb dutxa i rentadora del Pallars

El boom dels viatges en autocaravanes comporta noves oportunitats de negoci que impulsen el desenvolupament econòmic local. Alt Àneu va estrenar fa deu dies el primer aparcament per a aquests vehicles al Pallars que ofereix serveis com dutxes, banys i rentadores. Es diu Prat del Salt Camper Park, és de titularitat privada i es troba al costat de la C-13, a pocs metres del començament del port de la Bonaigua. Pernoctar-hi una nit costa 16 euros i el recinte compta amb capacitat per a unes 25 autocaravanes.

Els seus promotors són Oriol i Júlia Serra, de Casa Cabaler. Expliquen que “volem oferir als usuaris d’aquests vehicles serveis a què no sempre poden accedir fàcilment”. Val a assenyalar que existeixen ja diverses àrees d’estacionament semiequipades a la comarca, però no disposen de lavabos, dutxes o rentadores. L’accés al nou recinte d’Alt Àneu és restringit i és necessari un codi de reserva per aixecar la tanca de l’entrada. Paral·lelament, oferirà un horari presencial d’atenció al públic.“Els últims anys ha augmentat notablement el turisme d’autocaravanes i els pobles de la zona no estem preparats per absorbir-lo”, explica Oriol, que d’altra banda afegeix que “la nostra mare, que desafortunadament va morir fa poc, tenia aquest projecte al cap i al costat de la meua germana decidim tirar-lo endavant”.El nou aparcament no només contribuirà a desestacionalitzar el turisme, sinó que també ajudarà a regular la presència d’aquests vehicles en aquesta zona que confina amb l’estació de Baqueira-Beret o el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici. Els seus impulsors van explicar que la normativa no contempla que puguin acollir treballadors temporers a l’hivern, ja que l’estacionament de cada vehicle està limitat a dos dies consecutius.Quant als serveis que ofereix, són gratuïts la dutxa, els lavabos i el buidatge i la recàrrega dels dipòsits d’aigua. Fer ús de les rentadores té un cost de dos euros, mentre que poder connectar-se a la xarxa elèctrica en costa quatre. En els propers dies s’habilitarà una plataforma de reserva de places a través d’internet, mentre que ja es poden portar a terme a través del correu electrònic pratdelsaltcamperpark@gmail.com