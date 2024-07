Queixes pel mal estat de cables de fibra òptica en façanes d'edificis

“És un nyap el que estan fent, no tot val per portar la fibra òptica als pobles”, lamenta Josep Maria Arbusà, veí de la Pobla de Segur, que denuncia el mal estat de les instal·lacions de cablatge en diferents carrers del municipi. “Contamina visualment, a més de quedar el servei exposat a gamberrades o a les inclemències meteorològiques”, assegura.

Per la seua part, l’alcalde del municipi, Marc Baró, va explicar que l’empresa Adamo és la que ha desplegat la infraestructura de fibra a la zona, tot i que sovint són tècnics d’empreses subcontractades les que fan arribar el servei a particulars. “Ja hem fet requeriments a l’empresa perquè arregli el cablatge, però de moment no hi ha resposta”, va dir Baró, que va assegurar que “si en les properes setmanes no han actuat, ho farem nosaltres de manera subsidiària, descomptant els treballs de futures factures”.